Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son toplantı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan taraflar geçtiğimiz toplantılarda asgari ücret 2021 zam oranı hakkında beklentilerini paylaşmıştı. Toplantı ile birlikte internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zammı ne kadar oldu' araştırmaları da öne çıktı. Bilindiği üzere yeni asgari ücret; asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok tutara da artış getirecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU
Asgari ücret 2021 zammı için pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıktı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha önceki toplantılarda; "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti. İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.
Selçuk, "Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3.013,72 lira olacaktır. " diye konuştu.
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video
ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL NE KADAR?
Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayarak şunları söyledi
"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."
"HAYIRLI, UĞURLU VE BEREKETLİ OLSUN"
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:
"Hükümet olarak işçilerimizi her daim korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6,5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum."
"18 YILDA NET ASGARİ ÜCRET YAKLAŞIK 1,5 KAT ARTTI"
Selçuk, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin 2020'de 2 bin 324 lira 71 kuruşa yükseldiğine dikkati çekerek, "Böylelikle Ocak 2020 itibarıyla 18 yılda net asgari ücret, reel olarak/yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde yüzde 15,03 oranında bir artış sağladık." dedi.
Asgari ücret tespiti ile sadece çalışma hayatındaki ücret politikaları için bir seviyenin belirlenmediğini belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Sosyal güvenlik primlerinden vergi ve idari para cezalarına, sosyal yardımların kapsamından asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanıyor. Diğer taraftan asgari ücretin artış oranı, istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını ve üretim-tüketim dengesini, yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir."
"45 MİLYAR LİRAYI AŞKIN DESTEĞİ ULAŞTIRDIK"
Bu yılın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı mücadeleyle geçtiğini belirten Selçuk, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal yaşamı, ekonomiyi ve çalışma hayatını derinden etkilediğini söyledi.
Toplumun tüm kesimlerini salgının bu olumsuz etkilerinden koruyabilmek için hükümet olarak ilk aydan itibaren birçok destek ve teşvik programı başlattıklarını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak, Sosyal Koruma Kalkanını hızlı ve etkin şekilde hayata geçirerek, vatandaşlarımıza 45 milyar lirayı aşkın bir desteği ulaştırmış olduk. Her zaman olduğu gibi, işçi ve işveren temsilcilerimizle sosyal diyalog mekanizmalarını işlettik. Salgının çalışma hayatı üzerindeki negatif etkilerini azaltmak adına temel hedefimiz; işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak oldu. Bu doğrultuda, Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği, Normalleşme Desteği gibi uygulamalarımızı devreye alarak çalışanlarımız ve işverenlerimiz arasındaki iş ilişkisinin sürdürülebilmesini ve mevcut istihdamın korunmasını sağladık."
"3,5 MİLYONUN ÜSTÜNDE ÇALIŞAN KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANDI"
Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettiklerini, şartlarını kolaylaştırdıklarını ve süreci daha da hızlandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Kısa çalışmadaki çalışan sayımız her ay değişmekle beraber, bugüne kadar toplamda 3,5 milyonun üstünde çalışanımıza 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği aktardık. Son olarak, 1 Aralık itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Son başvuru tarihini de 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Bu defa süreci daha da hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına başvuruları e-devlet üzerinden alıyoruz. Salgın sürecinde işçilerimiz işlerini ve iş yerlerimiz insan kaynaklarını kaybetmesin diye sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Ücretsiz izinde olan işçilerimize de Nakdi Ücret Desteği sağladık. Nisan ayından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,5 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini de teşvik etmek için Normalleşme Desteğini başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık. Normalleşme Desteğinin uygulanma süresi de 3 aydan 6 aya çıkartıldı."
TÜİK ASGARİ GEÇİM TUTARLARINI KOMİSYONLA PAYLAŞMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.
İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecek. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem asgari ücret zammı görüşmeleri ile ilgili şunları söylemişti: "7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak."
Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.