Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son toplantı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan taraflar geçtiğimiz toplantılarda asgari ücret 2021 zam oranı hakkında beklentilerini paylaşmıştı. Toplantı ile birlikte internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zammı ne kadar oldu' araştırmaları da öne çıktı. Bilindiği üzere yeni asgari ücret; asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok tutara da artış getirecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU

Asgari ücret 2021 zammı için pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıktı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha önceki toplantılarda; "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti. İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...