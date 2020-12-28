Video Yaşam SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video

SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video

SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video
28.12.2020 | 11:34

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Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı yeni asgari ücreti açıkladı! 2021 yılı yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıklandı. 2021 yılı asgari ücreti Brüt: 3 Bin 577 TL, Net: 2 Bin 825 TL oldu. (Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi)

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