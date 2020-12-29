Son dakika haberi: Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişti! 2021 Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği...

Son dakika haberi: 2021 asgari ücret zammı açıklandı. Brüt asgari ücret 2943 liradan 3.577,50 TL'ye çıkartıldı. Net asgari ücret ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'deki tüm çalışanların maaşına dolaylı olarak etki eden asgari ücret zam oranı sonrası Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, işçilerin alacakları AGİ, işsizlik maaşı, Kısa Çalışma Ödeneği rakamlarını hesapladı. Memur ve emeklilerin alacakları zam oranlarıyla ilgili hesabı yaptı.
Buna göre en düşük yani bekar bir işçinin alacağı Asgari Geçim İndirimi 268,31 liraya çıktı. En yüksek AGİ yani üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı AGİ 456 lira 13 kuruşa çıkmış oldu. Üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı net asgari ücret bu durumda 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.
DİĞER DEĞİŞEN RAKAMLARA DA BAKALIM
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
En düşük işsizlik maaşı: 1.431 lira
En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.
En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146,50 TL
En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL
BORÇLANMA MİKTARI
Askerlik, doğum gibi borçlanmalar yapacak olanlar ile kendi sigortasını ödeyenlerin aylık ödeme miktarları da değişti
Brüt Asgari ücret: 3.577,50
Bir günlük brüt ücret: 119,25 TL
30 günlük ödeme miktarı (Yüzde 32): 1.272 TL
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN TAHMİNİ MAAŞLAR NE OLACAK?
*Temmuz kasım enflasyonu( 5 aylık) yüzde 7.02
*SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon tahmini zammı yüzde 7.96
-Bağ-Kur esnaf 2.019,14 ( %7.02) 2.036,88 (%7,96)
-SSK (2000 öncesi 2.389,84 (%7.02) 2.410,83 (%7,96)
*Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.96
*Memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 6.96
İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI OLUŞAN YENİ MAAŞ VE ZAM TABLOLARI!
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL
Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL
Asgari Ücret 2021
Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 - 31.12.2021)
Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL
İşverene Maliyeti 2021
Asgari Ücret 3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL
ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL NE KADAR?
Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL