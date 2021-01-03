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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

: Emekli ve belli oluyor! - artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

haberler... 'in belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memur, "", " ne kadar olacak" sorularına yanıt arıyor. Bununla beraber memur ve hakkındaki son dakika haberleri de en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. Yarın () tarafından açıklanacak emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. Peki, en düşük ve en yüksek - ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL, ne kadar zam gelecek? İşte milyonların merak ettiği ve SSK-Bağ-Kur 2021 ile ilgili son detaylar...

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:15 Son Güncelleme: 3.1.2021 11:16 ABONE OL
Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

haberi… ve ne kadar olacak? 'in belli olmasının ardından yeni yılla birlikte gözler maaş zammı için verisine çevrildi. () 2020 Aralık açıklamasını 4 Ocak'ta yapacak. Bununla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Gözler yarın o saatte olacak…

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

(), 2020 Aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02

Emekli ve memur maaş zamları için baz alınan () 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

oranındaki artış ile beraber memur ve memur emeklilerine maaş zammı enflasyon farkı verilmesi durumu ile ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA ALINACAK

Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve farkını 15 Ocak'ta alacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

DOKTORA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

YAŞLIYA 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

ENGELLİYE 607-911 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!

EVDE BAKIMA 1.652 TL

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.

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Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!
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