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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Beklenen enflasyon verisi açıklandı

| - artışı ne kadar oldu? ve belli oldu! Beklenen açıklandı

haberi... 'in belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memur, "", " ne kadar olacak" sorularına yanıt arıyor. Bununla beraber memur ve hakkındaki son dakika haberleri de en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. Bugün () tarafından açıklanan emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekti. Peki, en düşük ve en yüksek - ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL, ne kadar zam gelecek? İşte milyonların merak ettiği ve -Bağ-Kur 2021 ile ilgili son detaylar...

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Giriş Tarihi: 5.1.2021 07:20 Son Güncelleme: 5.1.2021 07:20 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

haberi… ve ne kadar oldu? 'in belli olmasının ardından yeni yılla birlikte gözler maaş zammı için verisine çevrildi. () 2020 Aralık açıklamasını yaptı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Detaylar belli oldu...

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

(), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Buna göre yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu. Yılın ikinci yarısındanki oranları ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

ve Bağ-Kur'luların 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA ALINACAK

Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve farkını 15 Ocak'ta alacak.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK

12 milyona yakın ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazandı.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

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Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

Türkiye İstatistik Kurumunun () Aralık 2020 dönemi verilerine göre, () geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

rakamları açıklandı
Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

Buna yüzde 4,33'lük farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!

Öte yandan, ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37'ye karşılık geliyor.

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SON DAKİKA | Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Beklenen enflasyon verisi açıklandı
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