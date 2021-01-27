Sahte faturaya düzenleme

İş dünyası ve vatandaşlardan son dönemde artan talepler üzerine AK Parti ve iktidar, Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesini gündemine aldı. Binlerce kişiyi "mağdur ettiği" gerekçesiyle yıllardır tartışılan Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde yer alan sahte fatura suçlarına paket kapsamında çekidüzen verilecek.Sahte fatura suçları her hesap dönemi ayrı ayrı cezalandırılıyor. Tek bir sahte fatura düzenleyen aynı zamanda, sahte fatura düzenlemek, kullanmak, defter ve belge ibraz etmemek gibi suçlar ayrı ayrı işlenmiş sayılıyor. Zincirleme suç kapsamında olmadığı için 25 yıla varan hapis cezaları, üç katı para cezası ortaya çıkıyor. Yapılan düzenleme kapsamında sahte fatura düzenleme zincirleme suç kapsamına alınacak. Böylece her hesap dönemi için ayrı ayrı cezalandırma olmayacak. Örneğin 2'şer yıllık 3 ayrı ceza verilen bir kişi yapılacak düzenleme sonrasında 6 yıl yerine 2 yıl hapis cezası alacak. Sahte fatura düzenleme zincirleme suç haline getirileceği için cezalar da inmiş olacak.Yapılan düzenlemeyle cezaların affı söz konusu değil ancak düzenleme hayata geçerse lehte hükümler geriye yürüyeceği için bu kapsamda işlenen suçlar da yararlanacak. Zincirleme suç nedeniyle mevcut dosyalardaki cezalar teke düşeceği için cezalar da inmiş olacak.Reform paketi kapsamında ayrıca hukuk fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkân sağlayacak bir düzenleme yer alması da planlanıyor.Ceza Usul Kanunu 359'uncu maddesi, "vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, ilgisi olmayan kişiler üzenine hesap açan veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, bunları tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngörüyor. Madde, "defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananları ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını" hükme bağlıyor.