Yerli koronavirüs aşısı için üretim için gözler Eylül ayında





ALTYAPIMIZ HAZIRDI

6 yıldır kuduz, su çiçeği ve verem aşısı üretimi yaptığı için gerekli altyapı ve platforma sahip olan Koçak Farma'nın adı yerli aşı üretiminde öne çıktı. Aşı için BSL3 yüksek güvenlikli laboratuvarlar ve üretim alanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Hakan Koçak, "Bu da Türkiye'de ilaç sanayinde sadece bizde var. Bu özellikte 3 laboratuvarımız var. Birini kuduz aşısı için yapmıştık, ikisini de Kovid-19 için yaptık. Her biri 20 milyon euroya mal oldu. Hayvan çalışmaları için de ABSL3 laboratuvarlarımız var" dedi. Pandemi ortaya çıkar çıkmaz Kovid-19 aşısı üretmeye yönelen şirket, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği aşının klinik çalışmalarının olumlu sonuç vermesi üzerine Faz- 1 onayı için TİTCK'e başvurarak Faz-1 onayı aldı.