Coinbase'ın halka arzı sonrası yatırımcıları neler bekliyor? Kripto paralar için yeni dönemin işareti

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Coinbase'ın halka arzı kripto paralar ve uluslararası finans piyasaları açısından yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor. Peki söz konusu halka arz ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde yatırımcıları neler bekliyor? SpaceX kurucusu Elon Musk ne mesaj veriyor? Kripto-paralar üzerine yaptığı araştırmalar ile bilinen Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'a sabah.com.tr olarak merak edilenleri sorduk. İşte İsmail Hakkı Polat'ın çok çarpıcı açıklamaları...
Fotoğrafta: Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat
"KRİPTO PARA YATIRIMCILARI İLE ABD'DEKİ YASALAR ARASINDA BİR GEÇİŞ SAĞLADI"
İsmail Hakkı Polat Coinbase'in halka arzı ile ilgili, "Tam anlamıyla kripto paraların artık ABD sermaye piyasalarında, ya da dünyadaki sermaye-finans piyasalarına entegre olduğu ile ilgili bir kabul değil aslında. Çünkü bunların daha düzenlemeye ve üzerinde çalışılmasına ihtiyaç var." dedi.
İsmail Polat, "Coinbase ABD'de bu anlamda kripto para yatırımcılarının hem uygunluk dökümanlarını tutarak, hem de kimliklerini ABD vergi sistemine dahil edip, bireysel beyannamelerini vermelerini sağlayarak kripto para yatırımcıları ile ABD'deki yasalar arasında bir uyum-geçiş sağladı. Ve bunun da karşılığını gördü. NASDAQ'a ilk olarak 65 milyar dolar değer ile çıktı, daha sonra 100 milyar doları buldu piyasa değeri şimdi de 85-86 milyar dolar civarında." ifadelerini kullandı.
"ÖN-KABUL OLDUĞU ANLAMINA GELEBİLİR"
Polat, "Bunun şu anda bir önkabul olduğunu düşünülebilir sermaye piyasaları açısından. Ama asıl kabuller özellikle ABD borsa ve menkul kıymetler komisyonuna (SEC) yapılacak fonlarla ilgili başvurular eğer onlar kabul edilirse kripto paraların sermaye piyasalarına uygun olduğunu görebiliriz." diye konuştu.
2.2 TRİLYON DOLARLIK HACME ULAŞTI
İsmail Hakkı Polat kripto para varlıklarının 2.2 trilyon dolarlık bir büyüklük hacmine ulaştığına dikkat çekerek, "Bunların alım-satımını yapan yerler de ciddi anlamında karlı işletmeler olarak görülmeye başlandı" mesajını verdi. İsmail Hakkı Polat, geleneksel borsa yatırımcılarının kripto paralara yatırım yapmasalar bile kripto paralar ile ilgili iş kuran işletmeleri karlı görmeye başladıklarını ifade etti.
MELEK YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ
Polat Coinbase'e yönelik, "ABD'de 2012 yılında kurulan bir girişim. Mesela ortaklarından biri 300 bin dolar yatırmış, Garry Tan ismi. Bu parayı dünkü halka arz ile 6 bin kat artırarak 2 milyar dolar olarak geri almış. Bu kripto para şirketlerini destekleyen melek yatırımcılar açısından da önemli bir kazanç. Bu işin bir noktası." sözlerini kullandı
"CESARET VERİCİ BİR GÖSTERGE"
İsmail Hakkı Polat, "Türkiye'de de birkaç büyük kripto para alım-satım platformunun da günlük işlem hacimlerinin 1'er milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu aynı zamanda bu tarz kripto para alım satım platformlarının halka arz edilmesi için de cesaret verici bir gösterge olabilir.
İsmail Hakkı Polat, Elon Musk'ın kripto para açıklamaları ve tweetleri ile ilgili şunları söyledi:
"BUNU DESTEKLEYİN MESAJI VERİYOR"
Elon Musk şu anda kripto para eko-sisteminin büyüdüğünü genç ve yeni neslin parasal konularda başta bitcoin olmak üzere kripto paralar etrafında toparlandığını gördü. Bunu şimdi de Tesla bağlamında kapitalize etmeye çalışıyor. Buradaki kimliğini, Starlink - SpaceX - Hyperlook gibi 'Sizin jenerasyona yönelik inavosyonlar yapıyorum. Siz de bunu destekleyin' diyerek mesaj veriyor aslında. Fakat bunu yaparken, ben kişisel olarak attığı kripto paralar ile ilgili belli coinleri öne çıkaran yaklaşımını doğru bulmuyorum.
"ŞU ANDA BİR ÇIKIŞ ZAMANI"
Çünkü insanların zaten kripto para okur-yazarlığı konusunda ciddi problemleri var. Dogecoin ya da başka bir coinin ne olduğunu anlamadan bu işe yatırım yapmanın da çok çeşitli dramlar yaratacağını düşünüyorum. Çünkü anlık yükselişlere bakarak söz konusu değerlerin hep çıkacağını düşünüyorlar. Kripto paralar için şu anda bir çıkış zamanı. 2013, 2017 ve 2021. Biraz da bitcoin'in içsel değerinden ve yarılanma dediğimiz arzının düşmesinden dolayı fiyatının arttığı bir dönemdeyiz.
Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021
TEŞVİK EDİCİ BİR ADIMIN MESAJI
Elon Musk'ın Tesla'yı bitcoin ile satacak olması çok yenilikçi. Günlük hayatta ve alışverişte kripto paraların kullanılmasına yönelik bir gösterge işareti. Şirketlerin de yeni nesil ödeme sistemlerini ortaya koyması düzenleyicilere yeni nesil parasal sisteme geçiş için teşvik edici bir adımın mesajı.
İsmail Hakkı Polat kripto para yatırımı yapacaklara şu uyarılar bulundu
"PARA KATLAMA HİKAYELERİ KABUSA DÖNÜŞÜYOR"
İnsanlar tasarruf amaçlı ellerinde tuttukları birikimleri ile kripto paralara hücüm ediyor. Müthiş bir alım talebi var. Şöyle deniliyor mesela: 'Benim 300 bin lira borcum var. Cebimde 3 bin lira var. Onu kripto paraya yatır. O 300 bin lira olur. Kripto paralar bizim bildiğimiz finansal araçlardan bile daha karmaşık bir sisteme sahip. Bunlara yatırım yapmak için önce işleyişi anlamak lazım. Ona göre bir gelecek projeksiyonu yapmak gerekiyor. Piyasanın haber akışını, yatırımcı davranışını anlamak lazım. Bütün bunların olmadığı insanlar bu bilgi-beceriden uzak biçimde tercihlerini kripto paralara yapıyorlar. O zaman da parasını katlama hikayeleri kabusa dönüşüyor.
"BİLMİYORSANIZ UZAK DURUN"
Evlerini arabalarını satıp giriyor insanlar, bu inanılmaz bence korkutucu ve riskli birşey. Evet dünyada parasal ve sermaye sisteminin el değiştiği bir zaman. Bundan bu işi bilen bilinçli insanlar bunlardan yararlanabilir. Ama bilmeyenler için bu iniş-çıkışlar yüksek oynaklık her zaman büyük bir tehdit. İnsanlarda panik alım-satımlarına yol açtığı için elde kalan paraların da cüzzi miktarlara inip, yok olmasına sebep oluyor. O yüzden bilmeyen insanlar uzak dursunlar.Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi