Coinbase'ın halka arzı sonrası yatırımcıları neler bekliyor? Kripto paralar için yeni dönemin işareti

Fotoğrafta: Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat

"KRİPTO PARA YATIRIMCILARI İLE ABD'DEKİ YASALAR ARASINDA BİR GEÇİŞ SAĞLADI"

İsmail Hakkı Polat Coinbase'in halka arzı ile ilgili, "Tam anlamıyla kripto paraların artık ABD sermaye piyasalarında, ya da dünyadaki sermaye-finans piyasalarına entegre olduğu ile ilgili bir kabul değil aslında. Çünkü bunların daha düzenlemeye ve üzerinde çalışılmasına ihtiyaç var." dedi.

İsmail Polat, "Coinbase ABD'de bu anlamda kripto para yatırımcılarının hem uygunluk dökümanlarını tutarak, hem de kimliklerini ABD vergi sistemine dahil edip, bireysel beyannamelerini vermelerini sağlayarak kripto para yatırımcıları ile ABD'deki yasalar arasında bir uyum-geçiş sağladı. Ve bunun da karşılığını gördü. NASDAQ'a ilk olarak 65 milyar dolar değer ile çıktı, daha sonra 100 milyar doları buldu piyasa değeri şimdi de 85-86 milyar dolar civarında." ifadelerini kullandı.