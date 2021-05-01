Kanal İstanbul’la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki bazı bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Bunları 'dedikodu' olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" dedi.