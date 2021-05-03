Anneler günü ve bayramda 13 milyarlık rekor ciro

Kovid-19 kapsamında hayata geçirilen üç haftalık tam kapanma sürecine denk gelen 9 Mayıs Anneler Günü ve 13 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı alışverişlerinin adresi bu yıl online kanallar olacak. Salgın önlemleri nedeniyle AVM ve cadde mağazalarının kapalı olması nedeniyle önümüzdeki günlerde e-ticaret satışlarında rekor yaşanması bekleniyor. Tüketicilerin online alışverişe yönleneceğini söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "E-ticarette ciddi büyümeler yaşanmasını bekliyoruz. 2021 yılı Anneler Günü dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 13 milyar lira. 2020'de 300 TL olan sepet ortalaması tutarı için bu yıl beklentimiz ise 350 TL" dedi. Anneler Günü alışverişlerinin 1-2 hafta öncesinden başladığını söyleyen Ekmekçi, şöyle devam etti: "Hediye tercihleri de pandemiye uygun olacak. Evde annelerimizin yemek yapmalarına yardımcı olabilecek küçük ev aletleri, uzaktan görüşmelerde yardımcı olabilecek cep telefonu ve tablet alışverişlerinde artış gözlemliyoruz. Aynı zamanda online çiçek siparişlerinde de yoğun talep bekliyoruz."200 mağazaları ile sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Atasay Kuyumculuk CEO'su Atasay Kamer, "Bu yıl kapanmadan dolayı alışverişin internete kaymasını bekliyoruz. Çarşamba gününden itibaren satışlarda belirgin bir artış yaşanır. Online'ın toplam satışların yüzde 20-25'ini karşılamasını bekliyoruz" dedi. Cuma gününden bu yana internetten yapılan satışlarda hareketlenme başladığını söyleyen Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ise "Asıl hareket son üç günde yaşanır. 2020'ye göre bu dönemde satışlarımızda yüzde 15-20 artış bekliyoruz" diye konuştu.Dijital alanın kendileri için de önemli satış kanalı haline geldiğini söyleyen Karaca Grup Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Uslukılınç, "Pandemi ile e-ticarette çok hızlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Emsan.com.tr tarafında 2019'a göre 2020'de yüzde 300 büyüdük. Bu yıl da bu büyüme oranı 2019'a göre yüzde 500 olacak" şeklinde konuştu.Son yıllarda Anneler Günü harcamalarında teknoloji ürünlerinin payını artırdığını söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "BKM verilerine göre kartlı ödemelerde elektronik ürünler özel günlerde en üst sıralarda yer aldı. 2020 Anneler Günü'nde pandemi kısıtlamaları ve mağazaların çoğunun kapalı olması nedeniyle e-ticarette rekor satışlar gerçekleşmişti. Bu yıl tam kapanma sürecinin etkisiyle e-ticarette yeni bir ivmeyi görebiliriz" dedi. Gürcan, "Son 2-3 gündür satışlarda akıllı telefonlar, süpürgeler, tablet, akıllı saat ve bluetooth kulaklık gibi mobil aksesuarlar önemli bir artış gösterdi. Bu yıl da alışverişlerde robot süpürgelerin, kahve makinesi, blender gibi küçük ev aletlerinin, televizyonların da hediye tercihlerinde ön plana çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.Mediamarkt''ın 'Anneler ne ister?' araştırmasına göre Anneler Günü'nde üç anneden ikisi teknolojik ürün istiyor. Anneler günlük ihtiyaçlarına yönelik hediyeler talep ederken çiçek, parfüm ve takı ise beklenen hediyeler arasında son sıralarda yer aldı. Pandemiden bunalan her üç anneden ikisi de (yüzde 66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyor. Annelere son üç yılda en fazla alınan hediye ise yüzde 31 ile küçük ev aletleri oldu. Araştırmaya göre son üç yıldır hediye alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler ise blender ve Türk kahvesi makinesi.Bİrlemiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Salgın önlemleri nedeniyle AVM ve cadde mağazaları kapalı olduğu için hediyelik alışverişinde online kanallar neredeyse tek seçenek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde e-ticarette çok ciddi artış bekliyoruz" dedi. Annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuvar, hazır giyim ve elektronik ürünler tercih edildiğini söyleyen Öncel, "Bu yıl da benzer bir dağılımın olacağını söyleyebiliriz. Anneler Günü alışverişinin perakende cirolarına ortalamada yüzde 30 katkı yaptığını biliyoruz. Bazı kategorilerde bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor" dedi.Anneler Günü hediye alışverişlerinin tam gaz devam ettiğini belirten MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, geçen yıla göre özellikle kapanmanın da etkisiyle tablet, giyilebilir teknolojiler kategorisine giren akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklarda talep artışı olduğunu, bunun yanı sıra küçük ev aletleri ile beyaz eşyalarda da yüzde 100'e yakın bir büyüme öngördüklerini söyledi. Gökyıldırım, kişisel bakım ürünleri, kahve makineleri, ütüler, robot ve dikey şarjlı süpürgelerin ön plana çıkan gruplar olduğunu vurguladı. Gökyıldırım, "Bu sene tam kapanma sebebiyle elektronik satışı yapan hiç fiziksel mağaza olmayacağı için online'a yönelim daha da artabilir" dedi.Gittigidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Tam kapanma nedeniyle bu sene Anneler Günü ve Ramazan Bayramı alışverişlerinin de büyük ölçüde online platformalar üzerinden yapılacağını düşünüyoruz. Fiziki mağazaların tam kapanma kapsamında geçici süreliğine kapanması da e-ticarete olan talebi artırıyor" dedi. Kantarcı, şunları kaydetti: "Bu sene Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda yapılacak satışların yüzde 50 oranında artacağını öngörüyoruz. Ayrıca 3 Mayıs saat 23.59'a da kadar devam edecek Büyük Anneler Günü İndirimi kapsamında, her zevke ve bütçeye uygun yüzlerce hediye seçeneği sunuyoruz."