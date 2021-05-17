Borsa artık filmler de işlem görecek! Reform paketine girdi





BEŞ DÖNEM KOŞULU

Gelir İdaresi Başkanlığı gelen görüşleri de dikkate alarak tebliğ taslağını güncellediğini duyurdu. Buna göre indirimli orandan yararlanabilmek için payların Borsa'da 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor.