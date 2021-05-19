SON DAKİKA: Thodex vurgununda flaş gelişme! Son firari de yakalandı

RANA ÖZER'İN ARDINDAN YAZILIMCI ORAL ÇINAR SARIYER'DE YAKALANDI

Rana Özer'in yakalanma haberinin ardından, Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer'de yakalandı. Oral Çınar da soruşturmada kritik 3 isimden biri olarak aranıyordu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.

YAZILIMCI ORAL ÇINAR ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, Çınar'ı ifade vermesinin ardından "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.