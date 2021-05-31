Bakanlık harekete geçiyor! Kripto paraya yasal düzenleme geliyor





PARASAL DEĞER Mİ YOKSA VARLIK ARACI MI?

Türkiye'de kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Kripto paraların, ödeme aracı olarak kabul edilen bir parasal değer mi yoksa bir varlık aracı mı olduğu tartışılan konuların başında yer alıyor.