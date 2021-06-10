Sabancı hibrite geçiyor

Pandeminin başında "60 bin kişiyle bu işe başlıyoruz, 60 bin kişiyle bitireceğiz" taahhüdünde bulunduklarını söyleyen Sabancı Holding
CEO'su Cenk Alper
, "Bu konuda o günden bugüne hiçbir kişiden ayrılmadan ilerlemeye devam ettik. Kimseyi maliyet azaltmak için işten çıkarmadık. Şimdi önceliğimiz yavaş yavaş yeni düzendeki çalışma yöntemlerimize geçmek" dedi.
Bu dönemde iş sürekliliğinin büyük önem kazandığını anlatan Alper, "Hiçbir işimiz pandemi döneminde kesintiye uğramadı, büyümeye devam etti" diye konuştu. Geleceği gençlerle birlikte tasarlamaya odaklandıklarının altını çizen Alper, "Çünkü yeni nesil genç yetenekler para, ofis, araba gibi imkânlardan çok verdiğin sözü tutuyor musun, topluma ne kadar değer katıyorsun ona bakıyor. Toplum vaadine bakıyor. Gençlerin gönlünü almamız lazım" dedi. CEO Alper, yaptığı toplantıda topluluğun gençleri odağına alan projelerini paylaştı.
'YARINBİZİM'E BÜYÜK İLGİ
Topluluğun şu anda yüzde 40'lar seviyesinde ofiste çalışmaya döndüğünü belirten Cenk Alper, yeni çalışma düzenleri hakkında şu bilgileri verdi: "Hibrit bir çalışma düzeni belirleyeceğiz. Çarşamba günleri herkes evden çalışacak. Kalan 4 iş gününün de ikisi seçmeli olacak. Hangi günleri seçeceğine çalışan karar verecek." Pandemi sürecinde topluluk vaadlerini güncelleyerek 'Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz' olarak tanımladıklarını hatırlatan Alper, Sabancı
Topluluğu'nun vaadinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun altını çizdi.
Türkiye'de, 2050'ye yönelik sürdürülebilirlik hedeflerini açıklayan ilk büyük topluluk olduklarını hatırlatan Alper, "2050'de net sıfır karbon ve sıfır atık olacağız dedik" diye konuştu. Pandemide topluluğun teknoloji ve inovasyon gücünü seferber ettiğini anlatan Alper, 32 milyon TL'yi aşan hibe ve bağış programlarıyla ülkesinin yanında duran Sabancı Topluluğu'nun 'YarınBizim' projesiyle sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçtiğini anlattı. Topluluk tarafından nisanda hayata geçirilen projeyle, sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği veriliyor. Projeden, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan gençler yararlanabiliyor. Projeye toplam 74 şehirden 1.180 başvuru geldi.
29 GENÇ GELECEĞİ TASARLIYOR
'X-Challengers' isimli yeni bir proje başlattıkları aktaran Alper, şöyle konuştu: "Her grup başkanlığımızdan, yaşı maksimum 27 olan 29 arkadaşımızı seçtik. Topluluğumuzun en genç beyinlerini bir araya getirmeye çalıştık. Bu arkadaşlarımız hiçbir sınır tanımadan grup başkanlıklarına beş yıllık plan hazırlıyorlar. Temmuzda projelerini dinleyerek kendi planlarımıza dahil edeceğiz."