Büyük fırsatlar sunan borç yapılandırma 10 soruda cevap buldu





5- GSS BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

Nisan 2021 ve öncesine ait GSS borçları otomatik olarak yapılandırılacak. 31 Aralık'a kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, hiç gelir testi yaptırmamış olanlardan borcunu ödeyemeyecek durumda olanların 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvurması gerekiyor. Başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Otomatik olarak yapılandırılan GSS borçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.