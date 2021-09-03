3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli ikramiyesi ve maaşlara yüzde 25 zam...

Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak.
Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.
11 HİZMET KOLU İÇİN 7 MİLYARLIK KAZANIM
Hükümet ile memur sendikaları arasında geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışına yönelik gelecek yıl yaşama geçirilmesi öngörülen hükümler oldu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti. Yalçın, görüşmelerin son gününde toplantı saatindeki gecikmenin ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara yönelik müzakerelerden kaynaklandığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar 'ek göstergenin yeri bura değil' denilerek ertelendi. İlk defa hükme bağlandı ve gelecek yıl tamamlanacak" diye konuştu. Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin dört meslek grubuyla sınırlı kalıp kalmayacağı konusunda ise "Kapsam daralmasını uygun bulmayız. Başından beri meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi talebimiz. Son aşamada geniş bir konsept baz alındı. Kimsenin 'içinde ben yokum diyeceği' bir durum söz konusu olmadı. Yaşama geçtiğinde emekli ikramiyelerinde 30 bin liranın üzerinde yükselme olacak. Memur maaşlarında da artış yaşanacak" değerlendirmesini yaptı.
3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor? Emekli ikramiyesi 30 bin TL artacak! Yüksek emekli aylığının önü açılıyor...
İDARİ KADROLAR DA DÂHİL OLACAK
Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak.
EĞİTİM VE STATÜ BELİRLEYİCİ OLACAK
Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek. Meslek gruplarına göre de farklı uygulamaya gidilmesi söz konusu. Mevcut sistemde bazı kurumlarda şube müdürü, müdür unvanlı kadrolardaki personelin ek göstergesi düşük olduğu için alt kadrolarla aynı maaşı alıyorlar. Yeni düzenleme ile hem liyakate göre yükselmenin önü açılacak hem de ücret dengesizliği son bulacak.
Bugünkü sistemde müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.
AYLIKLARA YÜZDE 20-25 ZAM
Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artacak. Mevcut sistemde dört yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000 ek göstergeye, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira.
Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lirayı buluyor. 3600 ek gösterge yaşama geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunanların emekli aylıkları yüzde 20-25 civarında artacak. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.