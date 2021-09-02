3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor? Emekli ikramiyesi 30 bin TL artacak! Yüksek emekli aylığının önü açılıyor...
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş, aylık hem de ikramiyeleri artıracak 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede ilk defa hükme dönüşen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memur emekli ikramiyelerinin 30 bin lira civarında artacağını söyledi. Düzenlemenin öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile sınırlı olmayacağı mesajını veren Yalçın, "Talebimiz meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi. Son aşamada sözleşmeye eklendi." dedi.