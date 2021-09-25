APEL, pratik ambalajlı ürünleriyle hayatı kolaylaştırıyor

Türk kimya sektörü şirketlerinden BETA
, pratik ambalajlı ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. 'Kendin yap' kategorisindeki son kullanıcılara yönelik multifonksiyonel ürünleriyle, evlerden otomobillere kadar mini tamirat ve tadilat işlemlerini hobiye dönüştüren APEL, derz dolgusundan sıvı contaya uzanan yeni silikon ve dolgular ailesi ile herkese kendi işinin ustası olma fırsatı veriyor. Apel Derz Dolgusu ile karo, fayans ve seramiklere güçlü dokunuş Banyo, mutfak, balkon, teras, antre veya havuz gibi alanlarda kullanılan tüm seramik, karo, fayans, doğal taş ve mermerlerin arasındaki derz boşlukları için özel olarak çatlamaya karşı yüksek dayanımı bir arada sunuyor.