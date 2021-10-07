Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusunda müjde niteliğinde haber geldi. '3600 ek göstergede son durum nedir?' '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' sorular nternet üzerinden aranmaya devam ederken, Başkan Erdoğan'dan da konuyla ilgili çalışmaların başlatılması ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması talimatı geldi. 3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyeleri başta olmak üzere birçok kaleme etki ediyor.
Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde olumlu yaklaşımları ve sürece desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE TALİMATI
Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.
Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan ise Toplu Sözleşme'in mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.
SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM...
Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.
TASLAK ÇALIŞMALARA SABAH MEMURLAR ULAŞMIŞTI
Hem çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Daha önce de bu konuda çalışmalar yapılmış ve maliyetler de çıkartılmıştı. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlanmıştı. Bu taslaklara Sabah Memurlar ulaştı.
3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.
Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge için talimat verdi, tarih belli oldu | Video
Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma ünvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.
ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR
Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm ünvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.
3 MADDELİK TASLAK
Bu noktada dört meslek grubu için hazırlanan taslak çalışmayı Sabah memurlar olarak yayımlıyoruz. Bu taslak çalışma 3 maddeden oluşuyor. Burada sadece dört meslek grubu ele alınırken statüye göre değil eğitim durumuna göre bir çalışma yapılmış durumda. Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor. Ayrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer ünvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda. Bu taslak çalışmalar da yakında Sabah memurlar da yer alacak.
İlk taslağın genel gerekçesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadesi yer alıyor. Madde gerekçesinde ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" deniliyor.
Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor: "Söz konusu Kanun teklifi taslağı ile;
*657 sayılı Kanuna tabi olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.
* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.
* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Din Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.
* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve başpolislerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.
KAPSAM GENİŞLEYECEK
Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak. Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şiumdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak.
NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI
Mevcut 3600 sonrası Fark
(30 yıl hizmet için)
Mevcut maaş - İkramiye - Maaş - 3600 sonrası ikramiye - Fark maaş - İkramiye
Öğretmen: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Polis: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Hemşire: 4.150 - 149.665 -5.213 -187.962 -1.063 -38.297
İmam-hatip 4.270 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982