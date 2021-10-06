Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge için talimat verdi, tarih belli oldu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
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SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
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Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı 01.10.2021 | 10:40
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'Pandemide mobilya ihracatı yüzde 40 arttı' 30.09.2021 | 09:46
33:30
Makine yatırımında sıra var 29.09.2021 | 19:23
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Makine yatırımında sıra var 28.09.2021 | 10:12
27:04
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı 28.09.2021 | 11:19
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E-Ticaret platformu Hepsiburada dev bir ekosistem oluşturdu… 28.09.2021 | 10:49
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda flaş bir talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirilerek çözüme kavuşturulacağı belirtilen 3600 ek gösterge ile ilgili taslak çalışmalarının başladığı biliniyordu. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ile sözleşmeli istihdam çalışmalarının başlatılmasını ve taleplerin karşılanması talimatını verdi. Peki 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Hangi meslek kollarını kapsayacak? İşte tüm detaylar...