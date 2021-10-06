Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge için talimat verdi, tarih belli oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda flaş bir talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirilerek çözüme kavuşturulacağı belirtilen 3600 ek gösterge ile ilgili taslak çalışmalarının başladığı biliniyordu. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ile sözleşmeli istihdam çalışmalarının başlatılmasını ve taleplerin karşılanması talimatını verdi. Peki 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Hangi meslek kollarını kapsayacak? İşte tüm detaylar...