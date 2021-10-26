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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:18

SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?

SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Buna göre; Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. İşte son dakika kredi faiz oranları haberinin detayları...

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı. Gelen yeni bilgilere göre; Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. Öte yandan; kredi faiz indirimi haberinin ardından 'Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?' sorgulamaları internet üzerinden hızlandı. İşte 3 bankanın ortak açıklaması ve kredi faiz oranları tablosu!

3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

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Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.62

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19

Konut kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.54

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AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.89

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.85

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SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
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