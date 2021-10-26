SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı. Gelen yeni bilgilere göre; Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. Öte yandan; kredi faiz indirimi haberinin ardından 'Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?' sorgulamaları internet üzerinden hızlandı. İşte 3 bankanın ortak açıklaması ve kredi faiz oranları tablosu!
3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA
22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.
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Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.62
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.54
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AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.89
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.85