2025’te tarımsal destek bütçesi 158,5 milyar TL’ye yükseldi

Yıl başında 135 milyar TL olarak belirlenen destek bütçesi, 23 milyar 550 milyon TL tutarındaki zirai don ödeneğiyle artırıldı. Böylece toplam bütçenin tamamı yıl içinde kullanıldı. Bakanlık kayıt sistemlerine göre 2025 yılında tarımsal desteklerden yararlanan çiftçi sayısı 2,9 milyon olarak açıklandı.

Toplam 158,55 milyar TL'lik bütçenin yüzde 74,1'i bitkisel üretime, yüzde 17,7'si hayvansal üretime, yüzde 6,6'sı kırsal kalkınmaya, yüzde 1,4'ü tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine ayrıldı. Yıl genelinde çiftçilere 147,19 milyar TL destek ödemesi yapılırken, bütçe harcaması 158,55 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca 2025'ten kalan 11,36 milyar TL'nin 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde aktarılacağı bildirildi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE 45,9 MİLYAR TL ÖDEME

2025'in Ekim-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrekte toplam 45,93 milyar TL tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. Bu dönemde en yüksek pay bitkisel üretime ayrıldı.

Zirai don desteği kapsamında 23,77 milyar TL ödeme yapılırken, 419 bin 159 çiftçi bu destekten faydalandı. Bitkisel ürün sigortası için 5,57 milyar TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için ise 2,66 milyar TL ödeme yapıldı.

Hayvansal üretim alanında ise çiğ süt desteği kapsamında 333 bin 562 üreticiye 2,79 milyar TL kaynak aktarıldı. Hayvan hastalıkları tazminatı için 1,21 milyar TL ödeme yapılırken, ipek böceği üretimine 168 milyon TL, tiftik üretimine ise 62 milyon TL destek verildi.

Su ürünleri üretiminde küçük ölçekli balıkçılara, müsilaj desteği dahil olmak üzere 31 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Tarımsal Ar-Ge kapsamında hayvan gen kaynakları için 1,15 milyar TL kaynak ayrıldı. Kırsal kalkınma yatırımlarına 3,25 milyar TL, IPARD ulusal eş finansmanına 2,99 milyar TL, bireysel sulama sistemlerine 517 milyon TL ve tarımsal yayım ile danışmanlık hizmetlerine 104 milyon TL destek sağlandı.