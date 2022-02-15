3600 ek göstergede ilk toplantı bugün

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem gelirini hem emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Hükümet ve Memur-Sen
, birçok meslek grubunu etkiyecek 3600 ek gösterge
gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
'in başkanlığında yapılacak toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
ile İdari
İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak. Bakan Bilgin, düzenlemenin mayısta Meclis'e geleceğini söylemişti.
İKRAMİYE 30 BİN TL ARTAR
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Bu düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dâhil birçok meslek grubunu kapsayacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirmeye tekabül edecek. Emekli aylıklarında iyileşme sağlayacak" dedi. Düzenleme çalışan ile emekli arasında ücret kaybını giderecek. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettiş, uzman, şube müdürleri başta olmak üzere, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.
CETVEL YENİDEN DÜZENLENİYOR YENİDEN DÜZENLENİYOR
Ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmenin emekli aylığı 1.150, ikramiyesi 37 bin lira artacak.