5 kıtaya Türk imzası

Türk şirketleri global alandaki güçlü büyümeleri sürdürüyor. Havalimanı işletmeciliğinde dünyanın önde gelen şirketlerinden TAV, 7 kıtanın 5'ine Türk imzasını attı. Faaliyetleri Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya olmak üzere 5 kıtaya yayılan şirket, 29 ülkede 108 havalimanında yer alıyor. İstikrarlı büyümesini sürdüren TAV'ın son hamlesi Afrika'nın hub'ı olarak görülen Nijerya oldu. Kuzey Afrika'da Tunus'ta iki havalimanı işleten TAV, Nijerya Logos Havalimanı ihalesinde tercih edilen şirket seçildi. Karadağ'ın Tivat ve Podgoriça havalimanları ihalesinde de ön yeterlilik alan TAV, Kuveyt Havalimanı'nın işletmesi için açılan ihalede ise ön yeterlilik alan tek Türk şirketi oldu. 2021'de hisselerini alarak Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı portföye ekleyen TAV, Antalya'da işletme süresini 2052, Ankara'da da 2050'ye uzatarak ortalama işletme süresini de sekiz yıldan 30 yıla çıkarttı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, şirketin 6 aylık bilançolarının ve yeni yatırımların değerlendirilmesi için Bodrum'da gazetecilerle bir araya geldi. TAV Havalimanları'nın gelirinin yılın ilk 6 ayında yüzde 36 artarak 560 milyon euroya çıktığını dile getiren Kaptan, 2025'te yeni yatırımlar kaynaklı gelir artışı ile cironun 1.5 milyar euroya çıkmasını beklediklerini kaydetti. Yılın ilk altı ayında 147 milyon euro FAVÖK açıkladıklarını aktaran Kaptan, FAVÖK'ün yıl sonunda 330 ila 360 milyon euroya ulaşacağını öngördüklerini ekledi. Türkiye'de havacılık alanında büyüme beklediklerinin altını çizen Kaptan, "28 ülke ve 108 havaalanlında faaliyet sürdürüyoruz. Gelirimizin yüzde 64'ü dış hatlar kaynaklı sağlanıyor" diye konuştu. TAV Havalimanları ilk altı ayda dış hat yolcu trafiğini önceki yıla yüzde 42 artırarak 24 milyondan fazla yolcuya çıkardı.2021'de hisselerini alarak Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı portföye eklediklerini, Antalya'da işletme süresini 2052, Ankara'da da 2050'ye uzattıklarını hatırlatan Kaptan, "Şu an Antalya, Ankara ve Almatı'da yaklaşık 1.1 milyar euroluk yatırım yapıyoruz. 2024'te Almatı, 2025'te de Antalya'da yeni terminallerin devreye girmesiyle ciddi bir kapasite artışı elde edeceğiz" dedi. Bu adımların işletme sürelerini 8 yıldan 30 yıla çıkardığını anlatan Kaptan, "Bu şirketin değerlemesinde önemli katkı yaptı. 3 yatırımdan 'atbaşı' gelir bekliyoruz" diye konuştu. TAV Havalimanları'nın şu an takip ettiği yeni projeler arasında Nijerya Lagos Havalimanı, Karadağ'ın Podgorica ve Tivat havalimanları, Kuveyt Havalimanı bulunuyor. Kaptan "Nijerya ve Kuveyt'te bu yıl gelişme bekliyoruz. Karadağ'ı da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de Antalya, İzmir ve Ankara, yurtdışında da Kazakistan, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'daki havalimanlarında dış hat trafiğinin 2019'un üzerinde seyrettiği bilgisini veren Kaptan şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'ın umre ve hac kısıtlamalarını kaldırmasıyla Medine Havalimanı'nda ciddi bir trafik artışı oldu. Rusya ve Gürcistan arasında dört yıldır devam eden uçuş yasağı mayısta kalktı. Antalya, Bodrum ve İzmir'e Batı Avrupa'dan gelen turist sayısı arttı. Kazakistan'dan gelen yolcu sayısı iki katına çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisini fazlasıyla telafi ettik." "Ciromuzun yüzde 43'ü servis şirketlerimizden geliyor" diyen Kaptan "Yılın ilk altı ayında servis şirketlerimizin cirosu euro bazında yüzde 41 yükseldi" şeklinde konuştu.Turizm sektörüne dair de bilgi veren Kaptan, özellikle Hint düğünlerini Antalya'da yapmaya başladıklarını ve bunun kendileri için de gelir artışı sağladığını anlattı. Bodrum, İzmir ve Antalya havaalanlarındaki özel jet artışına da vurgu yapan Kaptan, "Bodrum Havaalanı'nı kullanan özel jet sayısı her geçen yıl yüzde 15 artıyor. Günde ortalama 25-30 özel günlerde 46 özel jet iniyor" dedi.SON dönemlerde havacılıkta karbon salınımının azaltılması çalışmalarına dikkat çeken Kaptan, TAV Havalimanları'nın temiz enerjiye geçiş stratejisi çerçevesinde yılda 110MWh kapasiteli güneş santrali yatırımına başladığını söyledi. Kaptan, "Şu anda havalimanlarımızdaki enerjinin yüzde 2'sini GES'ten sağlıyoruz. İki yıl içinde enerji tüketiminin yüzde 41'ini güneşten elde etmeyi planlıyoruz. Bunun için toplam 15 milyon dolar yatırım yapacağız. İzmir, Bodrum ve Ankara'nın ardından Antalya, Gazipaşa, Üsküp, Almatı ve Medine havalimanlarını da kapsama alacağız" diye konuştu.