5 milyar $’ı yakalarız

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Center'da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler' paneli SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde yapıldı. Panele Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, HİB Yönetim Kurulu Üyesi/HİB Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl kayıt altında olan sağlık hizmeti ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli, "Ancak kayıt dışılık göz önüne alındığında 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünüyoruz. Yani 1.5 katına yaklaşan bir ihracat söz konusu" diye konuştu.Hizmet ihracatını 2012'den beri desteklediklerini dile getiren Öztelli, "Şimdiye kadar elimizdeki tecrübeleri bir araya getirerek yeni biri de revizyon olmak üzere 4'lü bir destek paketi açıkladık" dedi. Türkiye'de hizmet sektörünün GSMH içindeki payının yüzde 65 olduğunu söyleyen Öztelli, şunları kaydetti: "Sağlık sektörü de pandemi döneminde payını katladı. Hizmet sektörü içinde bu payımızı artırmak ve dünyaya ihracat ederek döviz kazandırmak hedefimiz var. Aslında bu konuda oldukça başarılıyız. 62 milyar dolar hizmet ihracatımız vardı bu yıl içerisinde 87 milyar doları buldu. Bu sene 100 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kararıyla genel destek hizmetlerini sınıflandırdık ve tamamladık. Tüm hizmet sektörlerini kapsayabilmek için diğer hizmetler kategorisi açtık. Hizmet ihracatı içinde 1 milyar dolar dizi film ihracatı var." Sağlık ve bilişim ihracatına pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Öztelli, destek oranını da yüzde 60'a çıkardıklarını ifade etti.İhracatın ve KOBİ'lerin özel bir önemi olduğuna dikkat çeken İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Yurt içinde üretip yurtdışına satmak, yurt içinde üretip yurt içine satmaktan daha avantajlı" dedi. İhracatın arttırılmasıyla ilgili en önemli unsur olan finansa erişimi de çözmek gerektğini kaydeden Kasım Akdeniz, şunları anlattı: "Temelde yapmak istediğimiz şey ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payını arttırmak ve özelde de ihracat kredileri içindeki KOBi ihracatçılarının payını arttırmak. Bankacılık sektörüne elindeki fonları hangi alanlara plase edeceği yönünde yönlendirmelerde bulunmak. Kaynaklarımızı kullanarak 840 milyonluk bir paket hazırladık ve bu rakam toplamda 13.3 milyarlık TL kefalet hacmi yaratıyor. Bu hazırladığımız paket yılsonuna kadardı ve tamamen tükendi. İlave bir 33 milyar TL kredi yaratarak bir paketi bugün (dün) onaylayarak bunu 2023'e de taşıyacağız. İGE olarak ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıp, çeşitlendireceğiz ve sürdürülebilir kılacağız."TÜRK Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de Türkiye'de bankacılık sektöründe yurtdışından en büyük fonu getiren üçüncü banka seviyesinde olduklarını söyledi. Güney, Eximbank desteklerinden faydalanan firma sayısını artırmak için çalıştıklarını ve KOBİ'lere özel önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Desteklerinden yararlanan ihracatçı KOBİ oranını yüzde 81'ler seviyesine ulaştırdık. 17.5 milyar dolar olan 11 aylık nakdi kredi desteğinde hizmet ihracatçılarının aldığı pay 2 milyar dolar." Güney, 2023'te 1 milyar dolarlık kaynağı sürdürülebilirlik temasıyla yurtdışından getirebileceklerini söyledi. Öte yandan Türk Eximbank, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan 150 milyon euro kredi sağladı.HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve HİB Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı birliğin 2018 yılında kurulduğunu ve tüm hizmet ihracatçılarını kapsayan yapısıyla büyük bir sinerji oluşturduğunu vurguladı. "Üye sayımız 3.500'ü geçti, her geçen gün artıyor" diyen Orhan Gazi Yiğitbaşı, şöyle devam etti: "Sağlık komitesi olarak ise 850 civarında üyemiz var. Her geçen gün artan kapasitede gidiyoruz. Sağlık hizmetini doğru ve kaliteli yapabilmek için ülke olarak doğru planlama ve strateji gerekiyor. Uygulamada fena değiliz, merdiven altı uygulamaları kontrol mekanizmaları daha etkin olmalı. Kontrol ve standartta gerekenleri yapıp daha öne geçmeliyiz. İhracatta yükseldik belki biraz daha yükseleceğiz ama bu önlemleri alamazsak ivme aşağı doğru gider diye düşünüyorum. Bu konuları sürekli genel müdürlüklerde kendi ekiplerimizle de istişare ediyoruz. Bir hastayı iyileştirmenin verdiği mutluluğun hiçbir tarifi yok. Yurtdışından birçok hasta gelip ülkemizde şifa buluyor."