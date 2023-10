5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Behiçbey Orman Fidanlık Müdürlüğü'ndeki "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Orman teşkilatının, vatanın her karış toprağını ağaçlandırmak için çok büyük bir çaba ve gayret içinde olduğuna işaret eden Yumaklı, ağaçlandırma faaliyetlerinin bütün toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı, "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ettiğini anımsatarak, "11 Kasım'la ilgili çok farklı aktivitelerin toplum tarafından da sahiplendiğini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes' sloganıyla halkımızla birlikte ağaç dikim faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Küresel düzeyde ormanların önemine dikkati çeken Yumaklı, dünya nüfusunun yüzde 25'inin geçimini ormancılık faaliyetlerinden sağladığını, yüzde 40'ının da temel yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için orman ürünlerini kullandığını anlattı.

Yumaklı, ormanların ekonomiye ve istihdama katkısının yanı sıra biyoçeşitlilik ve doğal yaşamın devamının sağlanması açısından da son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Toprak, su ve yaban hayatı gibi doğal zenginliklerimizi ancak ormanlarımızı koruyup geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmamız mümkün. Bu nedenle sürdürülebilir bir orman yönetiminin bütün unsurlarını yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ormanları da çok yakından etkilediğine işaret eden Yumaklı, ormanlar için yangınların yanı sıra hastalık ve zararlılarının da tehdit edici unsurlar olduğunu söyledi.

Yumaklı, hastalıkların ya da zararlıların orman yangınlarının 5 katı kadar daha fazla ormanlara zarar verdiğine işaret ederek, 50 farklı zararlıya karşı biyolojik mücadeleye devam ettiklerini bildirdi.

"SON 21 YILDA ORMANCILIK YATIRIMLARI 90 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Ormanlar ve ekosistemin rehabilitasyonu konusuna da değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 21 yılda ormancılık yatırımları 90 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar son 21 yılı aldığımızda dikeceğimiz fidanların sayısı yaklaşık 7 milyara ulaşacak. Böylece ülkemiz, dünya ortalaması olan yüzde 30'un üzerine çıkacak. 268 bin 113 orman köylümüze yaklaşık 15 milyar liralık ORKÖY verildi, kanuni düzenlemelerle orman köylümüze önemli avantajlar salanmış oldu.

"YANGIN SEZONUNU HALKIMIZIN GÜNDEMİNDEN BÜYÜK ORANDA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Yumaklı, erozyon ile mücadeleye de değinerek son 21 yılda 1 milyon 176 bin hektarda çalışılarak 56 yılda yapılanın yaklaşık 2,5 katı çalışma gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Toplam 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA, 4 bin 400 kara aracı, 776 gözlem kulesi, 25 bin orman işçisi ve 118 bini aşan gönüllüyle yeşil vatanı korumayı sürdüreceklerini vurgulayan Yumaklı, hava ve kara araçlarının yangına daha kısa sürede müdahale edebilmesi için oluşturulan havuz ve gölet sayısının ise 4 bin 630'a ulaştığını dile getirdi.

Yumaklı, orman yangınlarında İHA'ları kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülkenin Türkiye olduğunun altını çizerek, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin yangınla mücadelede en başarı ülke olduğunu söyledi.

Sağlanan alt yapı sayesinde yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya indirdiklerini, hedeflerinin ise 10 dakika olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Yılın ilk 10 ayında 2 bin 430 orman yangını meydana geldi, 14 bin 250 hektar orman alanı etkilendi. Yangınlardan 546'sını yani nerdeyse her 4 yangından 1'ini İHA'lar tespit etti. 100 hektardan büyük alanı etkileyen 17, 500 hektardan büyük alanı etkileyen 5 yangın meydana geldi. Her yıl, orman yangınlarıyla mücadele stratejimizi gözden geçiriyoruz. Yıl bitmeden 2023 yangınlarının değerlendirmesi hem de önceki yıllarla kıyaslama, önümüzdeki yılların simülasyonu yapılarak yangın sezonunu halkımızın gündeminden büyük oranda çıkarmak istiyoruz."



"HER BİR FİDAN YEŞİL VATANA OLAN İNANCIMIZI TASDİK EDECEK"

Yumaklı, bu yıl toprakla buluşturacakları her fidanın, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine bağlılıklarının göstergesi olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Findanlıklarımızda 1000 türün üzerinde yıllık 275 milyon fidan üretimi yapılıyor. Daha yeşil bir Türkiye için, ideallerimize ulaşmak için fidanlıklarımızda ürettiğimiz fidanların önemi büyük. Cumhuriyet'in 100. yılında 'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes' mottosuyla yola çıkıyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde Cumhuriyet ormanları kurulmuş olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna 100 ağaç hediye edeceğiz. Kurumlarımız 11 Kasım'da bu fidanları toprakla buluşturacak. 11 Kasım'da binlerce vatandaşımızla ülkemizin dört bir yanında oluşturacağımız 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız."

Yumaklı, geleceğin daha yeşil olması, daha temiz bir çevreye kavuşmak ve etkinliği hep birlikte gerçekleştirmek üzere vatandaşları bulundukları illerdeki fidan dikim organizasyonlarına davet etti.

Orman yangınlarıyla sıkça gündeme gelen "ağaçlandırma metodolojisi" konusunda aralık ayının ilk haftasında uzmanlardan oluşan bir çalıştay gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her ağaç her yerde yetişmez konusunun bilimsel zemine oturtulmasını ve artık bu tartışmanın uzmanı olmayan kişilerin konuşma metinlerinden çıkarmak istiyorum. Ağaçlandırma metodolojisi, hangi bölgede hangi ağaç ya da iklim koşullarına göre ne tür ağaçlandırma yapılması gerektiğine ilişkin konular bu çalıştayla netleşmiş olacak."

Konuşmasının ardından Yumaklı, basın mensuplarıyla fidan üretim alanını gezdi, fidanlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, basın mensuplarına fidan hediye etti.