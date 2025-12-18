72 ilaç geri ödeme kapsamında

Işıkhan, Meclis'te vatandaşlara bir müjde vererek "Öncelikle 72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim" dedi. Işıkhan, 9'u romatolojik, 9'u diyabet, 3'ü kanser, 2'si MS olan 72 ilacı yarından itibaren vatandaşların SGK kapsamında alabileceğini dile getirdi. Böylece geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 802'ye ulaştı. 896 kanser ilacı da vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Devletin 2024 yılında yaptığı 305 milyar TL'lik ilaç harcamasının 2025 yılında 450 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Bir diğer müjdeyi de paylaşan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız" dedi.