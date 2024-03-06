Airbus’ın parçaları Türk tedarikçilerden

AIRBUS, parçalarını Türk tedarikçilerden alıyor. Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, "Türkiye'de gövde parçalarından yakıt depolarına, kanatçıklardan perçinlere ve elektrik kablo tesisatlarına kadar çeşitli ürünler üreten, farklı büyüklükte 17 adet tedarikçimiz bulunuyor" dedi. Türkiye'de tedarik zincirlerini büyütmelerindeki ana iş ortaklarından birinin TUSAŞ olduğunu aktaran Ward, Türkiye'nin, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında da öncü bir iş ortağı olmak istediklerini vurguladı. Ward, "2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz var" diye konuştu.