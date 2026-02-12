Türkiye'nin en iyi haber sitesi
AJet Sivas’tan Köln’e direkt sefer başlatıyor

AJet, Sivas’tan Almanya’nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln’e direkt seferlere başladığını duyurdu. Sivas – Köln seferleri 8 Temmuz tarihinde başlayacak ve haftada bir gün olacak.

AJet Sivas’tan Köln’e direkt sefer başlatıyor
AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz tarihinde yapılacak. Yaz boyunca haftada bir gün (Çarşamba) karşılıklı olacak seferler 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.

SİVAS – KÖLN BİLETLERİ SATIŞTA

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve yurt dışı seyahatleri daha erişilebilir kılmayı hedefleyen yeni hat, başta Almanya'da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için alternatif sunacak. AJet'in Sivas - Köln biletleri, satışa çıktı.

AJet Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatıyor
