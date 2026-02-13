AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası

Hava yolu şirketi AJet, misafirlerini sevdikleriyle birlikte yeni rotalar keşfetmeye davet ediyor.

Kampanya dahilindeki indirimli biletler, bugün saat 11:00'den 14 Şubat saat 23:59'a kadar satışta olacak.

Biletler 16 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Ayrıca ikinci bilet için seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak.

Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.