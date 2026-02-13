Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:32 Son Güncelleme: 13.02.2026 12:01

AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası

AJet'in, Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında yurt dışı seyahatlerinde ikinci bilet yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuldu.

DHA
AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası
  • ABONE OL

Hava yolu şirketi AJet, misafirlerini sevdikleriyle birlikte yeni rotalar keşfetmeye davet ediyor.

Kampanya dahilindeki indirimli biletler, bugün saat 11:00'den 14 Şubat saat 23:59'a kadar satışta olacak.

Biletler 16 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Ayrıca ikinci bilet için seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak.

Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz