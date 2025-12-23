Avrupa pazarına Çin damgası! BYD otomobil satışında Tesla’ya fark attı

BYD HALA RAKİPLERİNE KARŞI GERİDE

Avrupa pazarında Temmuz ayından beri istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden BYD, aylık satış büyümesinde Volkswagen ve Tesla'yı geride bıraksa da toplam satış hacminde hala gerisinde.

Ocak-kasım döneminde BYD'nin Avrupa satışları 159.869 olurken, Volkswagen 3.263.542 ve Tesla 203.382 araç sattı. Ancak BYD'nin yüzde 276'lık büyüme oranı, Volkswagen'in yüzde 4,6'lık artışı ve Tesla'nın yüzde 28'lik düşüşüne kıyasla kıtanın sürücülerinin elektrikli ve hibrit modelleri giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor.