Avrupa pazarına Çin damgası! BYD otomobil satışında Tesla’ya fark attı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Çinli otomotiv devi BYD'nin yeni araç satışları üçe katladı. BYD'nin geçen yılın aynı ayında 4.821 olan otomobil satışı, bu yıl 16 bin 158'e yükseldi. İngiltere, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre dahil edildiğinde satışlar 21.133 araca ulaştı.
BYD HALA RAKİPLERİNE KARŞI GERİDE
Avrupa pazarında Temmuz ayından beri istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden BYD, aylık satış büyümesinde Volkswagen ve Tesla'yı geride bıraksa da toplam satış hacminde hala gerisinde.
Ocak-kasım döneminde BYD'nin Avrupa satışları 159.869 olurken, Volkswagen 3.263.542 ve Tesla 203.382 araç sattı. Ancak BYD'nin yüzde 276'lık büyüme oranı, Volkswagen'in yüzde 4,6'lık artışı ve Tesla'nın yüzde 28'lik düşüşüne kıyasla kıtanın sürücülerinin elektrikli ve hibrit modelleri giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor.
TESLA SATIŞLARI SERT DÜŞTÜ
Tesla'nın Avrupa'daki satışları Kasım ayında sert düşüş yaşadı. AB'de yeni kayıtlar yüzde 34'ten fazla gerileyerek 12.130'a indi. İngiltere ve diğer küçük pazarlar dahil edildiğinde satışlar yüzde 12 düşüşle 22.801 oldu. Şirket, son aylarda yoğun rekabetin yanı sıra Elon Musk'ın Trump yönetimiyle ilişkilerinin yarattığı olumsuz yansımalarla da mücadele etmek zorunda kaldı.
ACEA verilerine göre Avrupa elektrikli araç piyasası kasımda genel olarak güçlendi. Batarya-elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 44 artarken, hibrit araçlar yüzde 4,2 ve plug-in hibritler yüzde 38'in üzerinde yükseldi. Toplam binek otomobil kayıtları ise yüzde 2,1 artışla 887.491'e çıktı. Almanya'da satışlar yüzde 2,5 artarken, Fransa'da yüzde 0,3 düşüş ve İtalya'da durağan seyir görüldü.