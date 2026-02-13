Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:20 Son Güncelleme: 13.02.2026 11:34

Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 211 bin genç faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 1 yılda 211 bin 563 gencin faydalandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR Gençlik 1 yaşında. Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz İŞKUR Gençlik'te 1 seneyi geride bıraktık. 926 bin 427 başvuru aldık, 211 bin 563 gencimiz programdan faydalandı, 24 milyar 500 milyon TL ödenek tahsis ettik, 127 üniversite ile iş birliği yaptık. Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız" dedi.

