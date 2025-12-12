Bakan Kacır: 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 6'ncı MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Buluşması programına katıldı. Bakan Kacır programda yaptığı konuşmada imalat sanayinin katma değerinin 23 yıl önce 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Türkiye'nin sanayi yapılanmasına ilişkin master plan çalışmalarını da aktaran Kacır, ''Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik'' dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda sanayi, teknoloji ve ihracat alanlarında gerçekleştirdiği dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı, 270 milyar dolara yükselterek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık" sözlerini ifade etti.

Kacır, imalat sanayiinde sağlanan gelişmeye dikkat çekerek, "İmalat sanayimizin katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi. Dünya sıralamasında 21'inci iken 14'üncülüğe çıktık. Bu süreçte geriden gelen hiçbir ülke bizi geçemedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok alanda bölgesel ve küresel liderlik pozisyonuna yükseldiğini belirten Kacır, "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, düz cam, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz" dedi. Kacır, alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ve rüzgâr türbini bileşenlerinde de Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer alındığını ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ihracat çeşitliliğine dikkat çekerek, "Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke konumundadır" diye konuştu.

Avrupa'daki sanayi gerilemesine karşın Türkiye'nin pozitif ayrıştığını vurgulayan Kacır, "Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 3 geride seyrediyor. Bizim ise aynı dönemde sanayi üretimimiz yüzde 26,5 arttı" dedi.

Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendiğini belirten Kacır, "Özel sektörümüz bünyesindeki bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi, ekonomimizin teknoloji ve yenilik odaklı dönüşümünü destekliyor. 113 teknoparkımızda, 12 binden fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor" açıklamasını yaptı.

Ar-Ge harcamalarının 23 yılda 16,5 katına çıktığını belirten Kacır, "Ar-Ge harcamalarımızı 19,9 milyar dolar seviyesine taşıdık. Ar-Ge insan kaynağı havuzumuzu 11 kat artırarak, 311 bine yükselttik" dedi.

Kacır, yüksek teknolojili üretim yatırımlarını teşvik eden programlara değinerek, "HIT-30 Programıyla elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak üzere adım attık" ifadelerini kullandı. Program kapsamında veri altyapısının güçlendirilmesi, yapay zekâ destekli dönüşümün hızlanması ve kuantum teknolojilerinin ekosisteme entegre edilmesi için yeni çağrıların açıldığını aktardı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile 397 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını belirten Kacır, Hamle Programı kapsamında da 69 yeni projenin desteklendiğini söyleyerek, "224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolarlık katkı sağlayacağız" dedi.

Kacır, emek yoğun sektörlere verilen desteklere ilişkin olarak, "İstihdamı Koruma Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizi destekliyoruz. Programımızdan faydalanan 15 bin KOBİ'de 416 bin kişilik istihdamı koruduk ve ilave 22 bin kişilik istihdam oluşturduk" bilgisini paylaştı. Yeni dönemde program kapsamının genişletildiğini belirten Kacır, "1 milyondan fazla istihdamı korumayı hedefliyoruz" dedi.

"4 YENİ SANAYİ KORİDORU OLUŞTURACAĞIZ"

Türkiye'nin sanayi yapılanmasına ilişkin master plan çalışmalarını da aktaran Kacır, "Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız" ifadelerini kullandı. İlk fazda Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirlendiğini belirten Kacır, buralarda mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini söyledi.