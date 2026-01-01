Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolları 2025’te nüfusun 3 katı yolcu taşıdı

YHT'LER 12 MİLYONU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, 2009 yılında Ankara–Eskişehir Hattı ile başlayan yüksek hızlı demiryolu işletmeciliğinin bugün 2 bin 251 kilometrelik hatta sürdürüldüğünü dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı boyunca 12 milyondan fazla yolcu yüksek hızlı trenlerimizi tercih etti. En yoğun kullanılan hattımız, yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı olurken bunu 2 milyon yolcu ile İstanbul–Konya–Karaman hattı ve 1 milyon 750 bin yolcu ile Ankara–Konya–Karaman hattı izledi."