Bakırköy’de ilk ’Milli Elektrikli Tren Seti’ vatandaşların ziyaretine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Milli Elektrikli Tren Seti, bugün 11.00'dan itibaren bir hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor.