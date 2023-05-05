Bakırköy’de ilk ’Milli Elektrikli Tren Seti’ vatandaşların ziyaretine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Milli Elektrikli Tren Seti, bugün 11.00'dan itibaren bir hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor.
İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine sahip.
"YOLCU KONFORU ÖN PLANA ALINDI"
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor.
"YAPANLARLA ÖVÜNÜYORUZ"
Treni ziyaret eden Nihat Doğan: "Trenin geleceğini duyunca arkadaşım ile birlikte geldik. Heyecanlandık. Çok beğendim. Çok güzel milli tren. Yapanlarla övünüyor, teşekkür ediyoruz.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum beğenilmeyecek gibi değil" dedi.