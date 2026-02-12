Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, mevduatlar geriledi

Toplam krediler içinde tüketici kredileri 2 trilyon 998,5 milyar TL'ye çıkarak 3 trilyon TL sınırına dayandı. Bireysel kredi kartları bakiyesi de 2 trilyon 863,3 milyar TL'ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 860,0 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 604,9 milyar TL oldu. Kurumsal kredi kartları ise 840,39 milyar TL ile önceki haftaya göre sınırlı gerileme gösterdi.

Takipteki alacaklar 633,61 milyar TL'ye yükselirken, bankacılık sektörünün toplam menkul değerler portföyü 7 trilyon 38,0 milyar TL olarak kaydedildi.

Mevduat tarafında ise düşüş izlendi. Toplam mevduat 27 trilyon 461,8 milyar TL'ye gerilerken, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,51 milyar TL'ye indi. Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 334,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 97,0 milyar TL'ye gerilerken, bunun 3 trilyon 347,4 milyar TL'si yurt içi yerleşikler, 749,52 milyar TL'si ise yurt dışı yerleşikler adına saklanan kıymetlerden oluştu.

Yabancı para pozisyonlarında ise bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 277,2 milyar TL, bilanço dışı yabancı para pozisyonu ise 2 trilyon 264,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün yabancı para net genel pozisyonu eksi 12,55 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 295,8 milyar TL olarak hesaplandı. Veriler, kredi büyümesinin devam ettiğini, mevduat tarafında ise sınırlı bir daralma yaşandığını ortaya koydu.