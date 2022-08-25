Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,17 azalarak 886 milyar 151 milyon 962 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,17 azalışla 778 milyar 236 milyon 363 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselişle 454 milyar 321 milyon 237 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 323 milyar 1 milyon 442 bin lirası konut, 19 milyar 854 milyon 536 bin lirası taşıt ve 543 milyar 295 milyon 984 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Ağustos ile biten haftada 25 milyar 928 milyon 188 bin lira artarak 6 trilyon 344 milyar 300 milyon 484 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,09 artış kaydetti.