Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Emlak vergisinde üst sınır belirlendi!

Genel Kurul'da görüşülen emlak vergisinde üst sınır belirlendi. 2026 için hesaplanan vergi değerleri 2025'in vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Demir konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz."
Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." İfadelerine yer vermişti.