BES ve OKS’de fon büyüklüğü 903 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124.3 milyon liraya yükseldi. Mart sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 745 milyar 95 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 96 milyar 572 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarının toplam büyüklüğü 841 milyar 667 milyon lira oldu. OKS'de ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ile birlikte 61 milyar 457.4 milyon liraya yükseldi.Sektör 2023 yılını BES ve OKS dahil toplamda 756 milyar 421,5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcı ile tamamladı. Böylelikle 2023 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı 119 milyar 577 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 18 milyar 821,3 milyon lira arttı.Aynı dönemde OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dâhil 8 milyar 304,5 milyon lira yükseliş kaydetti. BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2023 yıl sonundan 31 Mart 2024'e kadar 146 milyar 702,8 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 258 bin 309 kişi artarak 8 milyon 934 bin 355'ya çıkarken, OKS dâhil toplam katılımcı sayısı 16 milyon 190 bin 367'ye yükseldi.