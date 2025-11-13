Borçlu ilk 10 belediyenin 8’i CHP’de

CHP'li belediyelerin borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borcu olan 10 belediyenin 8'inin CHP'li olduğunu açıkladı. Işıkhan, diğer iki belediyenin ise birinin AK Partili, diğerinin de CHP'deyken kayyum atanan Şişli Belediyesi olduğunu kaydetti.2025 yılı ağustos ayı itibarıyla belediyelerin SGK'ye toplam borcunun 234.2 milyar TL olduğunu anımsatan Işıkhan, SGK'ya borcu olan ilk 50 belediyeden 35'inin CHP, 12'sinin AK Partili olduğunu söyledi. Işıkhan, 2 belediyenin CHP ve birinin de DEM Parti'deyken kayyum atanan belediyeler olduğunu bildirdi. Işıkhan borçlu ilk 10 belediyeye ilişkin şu bilgileri verdi: "SGK'ya prim borcu olan belediyeler şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyesi 16 milyar TL ile binici sırada. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 7 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 5.5 milyar TL, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 4.7 milyar TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5 milyar TL, AK Parti'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 3.5 milyar TL, Beşiktaş Belediyesi'nin 3.2 milyar TL, Ataşehir Belediyesi'nin 3.2 milyar TL, Sarıyer Belediyesi'nin de 2.9 milyar TL olmak üzere belediyelerin SGK'ya 59 milyar lira ödenmeyen prim borcu var."Borçlar konusunda bütün partilere eşit mesafede olduğunu ve ödemek isteyenlere kolaylık sağladıklarını dile getiren Işıkhan, Ankara'daki CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 1.5 milyar TL'lik borcunun yaptığı başvuru üzerine yapılandırıldığını kaydetti.Işıkhan, 1 Kasım 2025 itibarıyla 8 bin 306 adet yurt içi, 409 adet yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını belirtti. Işıkhan, "Geri ödeme listelerinde 94 adedi yurt dışından şahsi tedavi için tedarik edilmekte olan, 795 adedi ise ülkemizde ruhsatlı toplam 889 adet kanser ilacı bulunmakta" dedi.