Dünya duruyor

Dünyada tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın üzerine Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri eklenince küresel büyüme tahminleri birer birer aşağı çekilmeye başlandı. Uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor. Başta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden kuruluşlar, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağı uyarısında bulunuyor.Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını yayımlayan IMF, belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkati çekti. IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten 3.6'ya indirdi. Daha önce küresel ekonominin 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini öngören IMF, gelecek yıla ilişkin tahminini de yüzde 3.6'ya düşürdü.Dünya Bankası ise Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.1'den yüzde 3.2'ye çekti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da faaliyet gösterdiği bölgelerin 2022 için büyüme tahmininin 2.5 puan düşürerek yüzde 1.7'ye indirdi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ise bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3.6'dan 2.6'ya indirdi.