Dünya ticaretinden aldığımız pay artmalı

2025 yılında ticaret savaşları, enerji piyasası riskleri, İsrail saldırganlığı, Ukrayna- Rusya Savaşı gibi jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisinin kırılganlığını artırdığını söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini, aşağı yönlü revize ediyor. Bu da bize küresel ekonominin büyüme hızının yavaşlayacağını gösteriyor" dedi. Türkiye'nin yeniden çizilen ticaret rotaları ve tedarik zincirlerinde aktif rol almak, yeni oluşan küresel ticaret dengelerini son 25 yılda elde ettiği güçlü liderlikle kendi lehine değiştirmek için büyük çaba gösterdiğini anlatan Avdagiç, "Çok kutuplu ticaret düzeni; Türkiye için lojistik, üretim ve enerji geçiş yollarında stratejik fırsatlar oluşturabilecektir" diye konuştu.2026 yılı için ülke olarak da özel sektör olarak da en büyük hedef ve beklentilerinin ihracatımızı açık ara yeni rekorlara taşımak olduğunu söyleyen Avdagiç, şunları kaydetti: "Bu ise net ihracatçı olmamızla dünya ticaretinden aldığımız payı artırmamızla mümkün olacaktır. Dünya ihracatından aldığımız pay 2022'de yüzde 1.02 düzeyinde idi. Bu oran 2024'te yüzde 1.07'ye yükseldi. İhracat payımızı önce yüzde 1.5'lara, sonra da yüzde 2'lere üzerine çıkarmak zorundayız."Hedeflerimize ulaşabilmemiz için medyamıza da görevler düştüğünü söyleyen Avdagiç, "Sabah gazetesinin 40 yıldır ülkemiz ve ekonomimiz için ortaya koyduğu başarılı gazeteciliğin altını çizmek isterim. Sabah, 1985'te başlayan yolculuğunda, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yalnızca tanıklık etmekle kalmayıp, gündemi belirleyen enerjisiyle değişimi aktif biçimde destekledi. Teknolojik yeniliklere hızla entegre olarak, internet yayıncılığı ve sosyal medya platformları üzerinden haber ve bilgiyi anında, interaktif biçimde okurlara ulaştırıyor. Aradan geçen 40 yıl, Sabah'ın büyüyen okur kitlesi ve gittikçe artan etkisiyle habercilikte şeffaflık, doğruluk ve toplumsal faydayı öncelediğinin kanıtı oldu. Sabah demokrasinin, toplum yararının ve doğru haberciliğin öncüsü olmaya devam edecektir. Sabah gazetesi, güçlü medya markasıyla ülkemizin yolunu aydınlatmaya sürdürecektir" diye konuştu.ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ülkemiz Türkiye'nin çok güçlü potansiyellere sahip olduğu gerçekliği ile 2026 yılı için yatırım ve üretimin merkeze alınarak enflasyonun ve yüksek faizin aşağı çekildiği, sürdürülebilir bir büyümenin hâkim olduğu bir ortama kavuşmayı diliyoruz" dedi. Bunun için öncelikle potansiyelimizin farkına varmamız ve bu yönde artılarımızı ön plana çıkartmamız gerektiğini söyleyen Aydın, şunları söyledi: "Nasıl ki son dönemlerde yüksek teknolojili savunma sanayii ürünlerinde atılım yaptı isek, üretimdeki gücümüzü ve kapasitemizi güçlü bir şekilde ortaya çıkartacak kararları da cesaretle almamız gerekmektedir. Ülkemiz ekonomisinin felaha ermesinin anahtarı alın terinden geçmektedir. Türkiye genç nüfusu ile üreterek sürdürülebilir bir büyümeye erişebilir."