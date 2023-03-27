En düşük emekli aylığı 7.5 kat arttı: Emekliye 120 milyar liralık destek

Emekliler, gaziler, doktorlar, yüksek yargı mensuplarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti 149.3 milyar lira hesaplandı. En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık da toplam 120.8 milyar lira ödenecek. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin ayrıntılarına ilişkin sunum yaparken, etki analizini de paylaştı.Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılacak. AK Parti Meclis Grubu tarafından hazırlanan etki analizine göre 15.6 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin yıllık maliyeti 24.9 milyar lira olarak hesaplandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı alan 8 milyon 796 bin emekli bulunuyor. Etki analizine göre; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık bazda da toplam 120.8 milyar lira ayrılacak.Muharip gazilere verilen şeref aylığı 2 bin 961 liradan 8 bin 847 liraya çıkarılacak. Toplamda 51 bin kişinin yararlanacağı düzenlenmenin yıllık maliyeti 2 milyar lira olacak. Yüksek yargı başkan ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının AYM Başkanı ve üyeleriyle eşitlenmesinin yıllık maliyeti 80 milyon lira olarak hesaplandı. 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılmış olan fazla veya yersiz işsizlik ödeneği tutarı geri ödenecek. Bu kapsamda silinecek tutar 36 milyon lira olarak hesaplandı.Merkeziyönetim ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilen geçici işçilerin 4 aylık ilave süre uzatımı 6 aya yükseltilerek yılda 11 ay 29 gün çalışabilme olanağı da getirdi. Düzenlemenin Hazine'ye etkisi 1.2 milyar lira olacak. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine paralel olarak kurum tabiplerinin maaşlarında da artış yapılacak. Bu kalemin mali etkisinin 286.7 milyon lira olması bekleniyor. Toplam 18 maddeden oluşan torba yasanını toplam maliyeti 149.3 milyar lira olarak hesaplandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan 2023 ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7.500 lira olacağını belirterek, "8.8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi. Bakan Bilgin, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" değerlendirmesini yaptı. Bilgin, şu bilgileri verdi: "2023 Nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36.36 artışla 7 bin 500 liraya yükselecek. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114.3 artırılmış olacaktır. Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8.8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacak."