Enerjide manipülasyona geçit yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyu görüşlerine açtı. Düzenlemeyle enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması öngörülüyor. Taslakta piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Buna göre enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlara ilişkin bilgileri zamanında Dahili Bilgi Platformu'nda kamuoyuna açıklamayan katılımcılar için yaptırım öngörülüyor. Yaptıkları teklif, işlem ve beyanlarla piyasadaki ürünlerin, arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı işaretler veren, piyasayı suiistimal ederek manipülasyon yapan kişiler de yaptırımlarla karşılaşacak.

20 MİLYON TL CEZA

İnternet dahil olmak üzere medya organları aracılığıyla ya da başka bir yolla enerji veya çevre ürünlerinin arzı, talebi veya fiyatıyla ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı işaretler veren veya vermesi muhtemel bilgileri yaymak ve buna yönelik girişimlerde bulunmak piyasa manipülasyonu sayılacak. Piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen firmalara 20 milyon TL'ye, şahıslara ise 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.