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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Esnaf da EYT’den yararlansın

Esnaf da EYT’den yararlansın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeden, esnaf ve sanatkar ile staj mağdurlarının da faydalanmasını istedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşadığını belirtti. Prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını talep eden Palandöken, "Esnafın 9000 prim gününde, SSK'lının 7200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin giderilmesi için esnafımız da SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olabilmeli. Esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır" dedi.
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Esnaf da EYT’den yararlansın
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