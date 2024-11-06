Et ithalatını bitireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 yıllık planlama dönemi sonunda, et ithalatını ülke gündeminden çıkaracaklarını söyledi. Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunumunda, çiftçi kayıt sistemi başvuru süreç ve şartlarını kolaylaştırdıklarını belirterek, 2024 üretim yılında kayıtlı üretici sayısında yüzde 4.1 ve tarımsal alanda yüzde 5.5 artış sağladıklarını bildirdi.İşlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Yumaklı, "2025 üretim yılında yapılacak nihai tespitlerin ardından kiralamalara başlayacağız" bilgisini paylaştı. Tarım politikalarına temel teşkil edecek veri setlerinin üretilmesi amacıyla TÜİK'le "tarım sayımı" çalışmalarına başladıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:"Plansız üretimden kaynaklanan kronikleşmiş dertlerimizi bitireceğiz. 2025-2027 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlamasıyla, son beş yılda ortalama, 35 milyon ton olan hububat üretimini 39.5 milyon tona, 1.2 milyon ton olan baklagil üretimini 1.4 milyon tona, 4.6 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5.6 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz." Yumaklı, bakanlık kayıt sistemindeki üreticilere mazot maliyetinin ortalama yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25'i kadar temel destek vereceklerini kaydetti.Hayvansal üretimde de planlama sayesinde hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getireceklerinin vurgulayan Yumaklı, "3 yıllık planlama dönemi sonunda, büyükbaş hayvan varlığını 16.6 milyondan 17.7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 52.4 milyondan 61.1 milyon başa, kanatlı eti üretimini ise 2.5 milyon tondan 2.6 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız" dedi. Yumaklı, "Damızlık ve besilik varlığımızı artırmak için ESK ve TİGEM işbirliğiyle büyükbaş hayvan rezervi oluşturuyoruz. Proje kapsamında üretilecek olan hayvanları üreticilerimize uygun koşullarda vereceğiz" dedi. Yumaklı, şap hastalığını da yapılan çalışmalarla yüzde 78 azalttıklarını kaydetti. Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma faaliyetlerini, tarımsal üretim planlamasıyla entegre ederek, kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedeflediklerinin altını çizerek, önümüzdeki süreçte uygulamaya koyacakları IPARD III Programı ile 2.3 milyar TL hibeyle sektöre 5 milyar TL yatırım yapılacağını söyledi.İklim değişikliği, kuraklık ve su stresi ile mücadelede tüm sektörleri kapsayan "Su Verimliliği Yönetim Sistemini" kuracaklarını belirten Yumaklı, suyun verimli kullanılması kapsamında, sulanan alanlar içerisinde yapay zekâ desteği ile modern sulama sistemleri kullanma oranını yüzde 6'dan 35'e çıkardıklarını, 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 45'lere ulaştıracaklarını söyledi. Yumaklı, 2025 yılında 41 baraj, 6 HES, 11 gölet ve bent, 70 sulama tesisi, 15 içme suyu tesisi, 162 taşkın kontrol tesisi ve 2 atık su tesisi olmak üzere 307 tesisle 14 arazi toplulaştırma projesini hizmete sunacaklarını açıkladı. 284 bin aileye ve 236 kooperatif projesine 30 milyar lira destek verdiklerini anlatan Yumaklı, Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumluğun yüzde 97'sinin yurt içinde üretilen tohumla karşılandığını ifade ederek, 2002'de 17 milyon dolar olan sertifikalı tohum ihracatının, 2023'te 19 kat artışla 327 milyon dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetim ve kontrollere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2024 yılı ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirdik. Gıda İşletmeleri Karekod Uygulaması'nı hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" diye konuştu.Yumaklı, gelecek yıl bakanlığının bağlı kuruluşlarıyla birlikte 178 milyar lira yatırım yapmasını, tarımsal destek tutarını 135 milyar liraya çıkarmayı ve depremden etkilenen iller için 11.5 milyar lira kaynak kullanmayı hedeflediklerini kaydetti.