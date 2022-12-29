EYT SON DAKİKA: İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi: Yaş sınırı kalktı

EYT son dakika haberleri...Külliye'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı gerçekleştirildi. EYT düzenlemesi bugün netlik kazandı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası EYT açıklaması yaptı.
EYT ŞARTLARI, YAŞ SINIRI KONUSU NETLEŞTİ
Ayrıca 'EYT açıklandı mı, ne zaman açıklanacak' sorusu günün en çok merak edilen konusu oldu. İşte EYT ilgili tüm detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamasında...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!
Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:
EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.
Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.
Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.
EYT'DE YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI KALDIRILDI!
Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.
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EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU
İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde 5 madde
- 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak
- EYT yaş sınırı yok
- 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
- SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
- Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT TWEETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT açıklaması sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan da duyuruda bulundu. İşte ifadeler:
Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun.
Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun. pic.twitter.com/ZoXJvRNyxZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2022
BİR EYT AÇIKLAMASI DA BAKAN BİLGİN'DEN GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz" dedi.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun."
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DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR
Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.
EYT'de yaş şartı kaldırıldı. Bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı olmadığı için yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı bu olacak.
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi EYT açıklaması! EYT'de yaş şartı yok
OCAK'TA EMEKLİLİK İŞLEMLERİ BAŞLAR
Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan ve emeklilik hakkını kazanacak olan 2 milyon 250 bin kişi ilk etapta Ocak ayında yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik işlemlerini başlatacak.
Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak.
Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak.
EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK
EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
EYT NEDİR?
Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.
Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıktı.
Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar dönemin şartları neyse bugün de o şartlarda emekli olabilecek.
1999 ÖNCESİ EYT ŞARTLARI NELERDİ?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyordu.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR? BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?
Öte yandan kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biris de borçlanmaların işe giriş tarihini geri çekip çekmeyeceği konusu oldu. Merakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in borçlanma konusunda yaptığı açıklama giderdi. Bakan Bilgin, yasaların mevcut halinde korunacağını açıkladı.
Bu borçlanma meselesi 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:
"Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."
1. ASKERLİK BORÇLANMASI
Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında bu maddenin hükmü gereği işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.
2. YURTDIŞI BORÇLANMA
Türkiye'deki sigortalının yurtdışına gittikten sonra önceki döneme ilişkin borçlanmaları buradaki işe giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.
3. DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN STAJ İSTİSNASI
Yasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.
3600 ve 5400 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK FIRSATI
EYT yasasına tabi olacak birileri var ki; onların primlerini tamamlama imkanı bulunmuyor. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.
Belirli bir süre çalışarak prim biriktirmiş daha sonra ise iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar için kısmi emeklilik, yani yaştan emeklilik imkanı var.
8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında bir de 3.600 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle primini doldurma imkanı olmayanlar için 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı doğacak.
KISMİ EMEKLİLİKTE 3 ŞART BULUNUYOR
Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT düzenlemesi bu şartları değiştirebilir.
EYT ile SSK'lıların kısmi emeklilikten faydalanabilmesi için işte bu 3 şartı tamamlanması gerekiyor. Daha açık ifadeyle EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülürse 3.600 gün primle kısmi emeklilik imkanı doğacak. Yani 3.600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.
BAĞ-KUR'DA İŞLER BİRAZ DAHA FARKLI
Bağ-Kur'da ise işler biraz daha farklı. Burada kısmi emeklilikte farklı bir prim sayısı bulunuyor ve 5.400 prim günü öne çıkıyor. Bir diğer önemli husus da 1 Ekim 1999 tarihi. Çünkü bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor.
Bağ-Kur'da kısmi emeklilikle 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 yıl ve daha az kalan sigortalılar, 5.400 gün prim günle emekli olabilecek. Burada erkeklerde yaş şartı 55, kadınlarda ise 50 olarak dikkat çekiyor.
50 yaş ve 15 yıl için sigortalının 2 yıldan fazla süresi varsa kademeli emeklilik devreye giriyor. Burada erkeklerde 55'den 58'e kadar, kadınlarda 50'den 56'ya kadar kademeli yaş şartı bulunuyor.
Bir diğer önemli husus 1 Ekim 1999 tarihi. Bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor.
1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. İşte o tablo:
EKSİK PRİMİ OLANLAR DİKKAT! TOPLU ÖDEME İMKANI VAR
Öte yandan primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu ödeme alma imkanı da var. Buna göre şartları tamamlayıp emekli olamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş ödenmiş olan primlerini talep edebilir. Bir vefat durumunda hak sahibinin yakınları bu imkandan yararlanabilir.
TOPLU ÖDEME İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli 3 şarttan sigortalılık süresi ve yaş şartının dolması gerekiyor.