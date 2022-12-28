Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:02

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL'yi geçiyor!

Emekli zammı 2023 son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi TÜİK'den gelecek enflasyon verisine kilitlenirken, bir yandan da ek zam için gelecek açıklamalar bekleniyor. 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Bu yıl emekli zammı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah payı ve ek gösterge artışı ile olacak. Peki yüzde emekliye zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret artışı kimlere yansıtılacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...