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Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:02

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL'yi geçiyor!

Emekli zammı 2023 son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi TÜİK'den gelecek enflasyon verisine kilitlenirken, bir yandan da ek zam için gelecek açıklamalar bekleniyor. 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Bu yıl emekli zammı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah payı ve ek gösterge artışı ile olacak. Peki yüzde emekliye zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Asgari ücret artışı kimlere yansıtılacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL’yi geçiyor!

Son dakika haberler...14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatadandaş 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemin en sıcak maddelerinden birisi olurken, emekli zammı 2023 TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL’yi geçiyor!

ASGARİ ÜCRET REKOR KIRDI: EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret açıklandı ve 2023 yılında ödenecek en düşük ücret net 8.500 TL olarak belirlendi. Yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,7 oranında oldu.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL’yi geçiyor!

FARKLI ZAM İÇİN SİNYAL GELDİ

Bu rekor artış aslında Ocak ayında yılın ilk zammını alacak emeklileri de umutlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da yaptığı açıklamalarda emeklilere ve memurlara bir refah payının geleceğinin işaretlerini vermişti.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL’yi geçiyor!

EMEKLİYE ZAM ORANI REFAH ARTIŞIYLA YÜKSELECEK

Bütün bu gelişmeler ışığında enflasyon artışının dışında farklı bir zam bekleniyor. Burada hem seyyanen bir iyileştirme, hem refah payı eklenmesi hem de taban maaş artışı şeklinde iyileştirmeler bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5 bin TL’yi geçiyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yine asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik artış da söz konusu olabilecek. Memur emeklileri için toplu sözleşme artışına da ilave gelebilir. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.500 TL olan taban maaşının yükseltilmesi de söz konusu olacak.

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