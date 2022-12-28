Video Haber EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video
EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video

EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video

28.12.2022 | 20:34

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EYT SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 00:56
EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 28.12.2022 | 20:41
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EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 28.12.2022 | 20:34
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EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi için canlı yayında detayları açıklıyor. 'Eyt ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen 5,7 milyon vatandaş, "EYT şartları ne olacak, EYT yaş sınır olacak mı?" soruları için nefeslerini tuttu. Başkan Erdoğan EYT'de yaş şartı olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

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