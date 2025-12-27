Fark yaratanlar ödüllerini aldı

III. Surdurulebilirlik Liderleri Odulleri sahiplerini buldu. Kulturel değerlere sahip cıkma, milli kulturumuzu yaşatma konusunda yaptığı calışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kultur Sanat Politikaları Kurulu Uyesi Fecir Alptekin odule layık goruldu. Odul alan bir diğer isimse ATV ekranlarında yayınlanan "Muge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu - gazeteci Muge Anlı oldu. Halkbank, THY, Kimpur, Oyak Cimento, Re&Up, Corendon Airlines ve Duja Hotels de odul aldı.